Genel Müdür Yardımcısı Çevik'ten Keçiliköy AAT'ye inceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, teknik ekibiyle birlikte Yunusemre ilçesinde bulanan Keçiliköy Atıksu Arıtma Tesisi'ne ziyaret düzenledi. Tesisin tüm ünitelerini gezen Genel Müdür Yardımcısı Çevik, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Tesiste görev yapan personel ile de görüşen Çevik, işleyiş hakkında çalışanlardan bilgi alarak denetlemeler gerçekleştirdi. Tesiste yapılan proses değişikliği çalışması sayesinde arıtma veriminin de arttırıldığına vurgu yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Evsel nitelikli atıksu kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçmek en büyük hedefimiz. Bunun için de bünyemizdeki tüm arıtma tesislerimizin eksiksiz ve tam kapasitede çalıştırılması büyük önem taşıyor. Genel Müdürlüğümüzün en hassas olduğu konu da çevre duyarlılığı olduğundan, tüm bu çalışmaların yakın takipçisiyiz. Belirli aralıklarla habersiz şekilde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizle, hem personelimizle birebir iletişim halinde kalıyoruz, hem de çeşitli denetlemeler gerçekleştiriyoruz. Kurum olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler