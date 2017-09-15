Genel Müdür Tekataş'tan Vatandaşa Ziyaret

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, sorunlara yerinde çözüm üretmek için vatandaşları evinde ziyaret ediyor.



Göreve geldiği günden beri vatandaşların sorunlarını dinleyip tek tek not eden Ali Tekataş, şimdi de sorunları yerinde inceleyip çözüm yolları arıyor. İlk olarak Şabaniye Mahalle Muhtarı Çetin Bilir ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Tekataş, "Üst kotta kalan ve yeni yerleşim alanları oluşturan bu mahallemizin su sorununu çözmek için sondajlar çözüm olamayacak ve elektrik gibi harcamalarla zarardan öteye geçmeyecek. Bunun için kalıcı çalışma yapmalıyız. Yeni yerleşim alanının su sıkıntısını gidermek için 1 Nolu su deposunun yanında yapımı devam eden 30 binlik su deposunun bitimiyle buraya su vermek daha mantıklı olacak. Depomuz bu yılsonuna kadar bitmiş olacak. DSİ'nin yapmış olduğu içme suyu deposunun daha erken sürede bitirilmesi için Sayın Valimize konuyu aktaracağım" dedi.



Tekataş, amaçlarının kayıp kaçağı önleyerek en ucuz içme suyunu Van'a kazandırmak olduğunu belirterek, "İçme suyunda kayıp kaçak oranı yüksek olan bir kentte yatırım ve hizmet vermek günü kurtarma çalışmalarına döner. Kayıp kaçağı önlemeli, içme suyunu kayıt altına almalı ve kurumumuzun daha iyi hizmet verebilmesi için gelirimizi artırmalıyız. Kayıp kaçağı önlediğimiz vakit içme suyumuzu kayıt altına almış olacağız. Bundan sonraki hedefimiz kendi cazibesiyle doğal su kaynağı içen illerden biri olan Van kentini en ucuz sağlıklı su içen kent haline getirmek olacaktır" diye konuştu.



Vatandaşların da evlerine konuk olan Tekataş, sorunları dinleyerek tek tek not aldı. - VAN