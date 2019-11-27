Genel Müdür Gürgen'den Havza'da ziyaret ve inceleme

27.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:18

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Havza'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Gürgen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır ve DSİ 7. Bölge yetkilileri ile Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile ilgili bilgi alan Gürgen'e derenin üzerinin bir bölümünün 1989 yılında kapatıldığı, 1998 yılında ise ilçede sel yaşandığı aktarıldı.

Gürgen ve beraberindekiler, daha sonra derede, köprü ve menfez geçişlerinde incelemede bulundu.

Gürgen, yapılacak doğru planlama ve uygulamalarla olası felaketlerin önüne geçilebileceğini, Hacı Osman Deresi ıslahı için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Ziyaret ve incelemelere AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı.

Kaynak: AA