Genel Müdür Eyigün'den Başkan Çoban'a ziyaret
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.
06.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.
Genel Müdür Eyigün ve beraberindeki heyeti ağırlayan Çoban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Çoban, Eyigün ve beraberindeki heyete Ahlat Bastonu ile kitap hediye etti.
Kaynak: AA