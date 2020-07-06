Genel Müdür Eyigün'den Başkan Çoban'a ziyaret Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.

Genel Müdür Eyigün ve beraberindeki heyeti ağırlayan Çoban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Çoban, Eyigün ve beraberindeki heyete Ahlat Bastonu ile kitap hediye etti.

Kaynak: AA