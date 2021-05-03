Genel Müdür Bora: "Kalite standartlarını eksiksiz uyguluyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genel Müdür Bora: "Kalite standartlarını eksiksiz uyguluyoruz"

Genel Müdür Bora: 'Kalite standartlarını eksiksiz uyguluyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sürdürülebilirlik anlayışı ve ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olmak vizyonuna sahip, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektrik dağıtım sektörüne kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan YEDAŞ, mükemmelliğin temel...

Sürdürülebilirlik anlayışı ve ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olmak vizyonuna sahip, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektrik dağıtım sektörüne kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan YEDAŞ, mükemmelliğin temel kavramlarını sürdürebilmek amacıyla KalDer ile üyelik tazeledi.

İnsana ve doğaya saygılı, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunarak sorumluluk aldığı her alanda müşterilere ve tüm paydaşlara değer katmak misyonu doğrultusunda kurumsal kültürü ve insan kaynağını yeni nesil uygulamalar ile geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren YEDAŞ, KalDer tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne destek vermeye devam ediyor. Ulusal kalite bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasına Türkiye'de öncülük eden KalDer ile YEDAŞ yeniden bir araya gelerek kan tazeledi.

"Mükemmellik yolculuğumuza hız verdik"

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, sürdürülebilir bir büyüme için oluşturdukları stratejik planları hayata geçirdiklerini belirtti. Amaçlarının, yapacakları yatırımlar ile küresel bir enerji şirketi haline gelmek olduğunu kaydeden Genel Müdür Bora, "Grup olarak, tüm paydaşlarına değer katmaya, mükemmelliğe ve sürdürülebilirliğe önem veren bir geleneğe sahibiz. EFQM mükemmellik modeli ve 'toplam kalite yönetimi' anlayışını, şirketimizin stratejik yönetim şekli olarak belirleyerek 2012 yılı sonunda girdiğimiz değerlendirmede Mükemmellikte Yetkinlik 3 yıldız sahibi ilk elektrik dağıtım şirketi olduk. Modeli sürecimize entegre ederken şirket kültürümüzde önemli yere sahip olan 'aidiyet duygusu' ve 'yön birliği'ni ortaya koyarak modeli içselleştirdik ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza yayılımını sağlayarak bütünsel bir yaklaşım ortaya koyduk. Enerji sektörünün öncü, deneyimli ve kaliteye önem veren bir ekibine sahibiz. Yenilikçi yapımız ve hızlı karar alma kabiliyetimiz, sektörde başarı gösteren elektrik dağıtım şirketi olarak öne çıkmamızı sağlıyor" dedi.

Elektrik dağıtım şirketleri için vazgeçilmez kalite standartlarını da eksiksiz uyguladıklarını söyleyen Müdür Bora, "KalDer ile üyeliğimizi yenilememiz EFQM Mükemmellik Modelini esas alarak öz değerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmamızı destekleyecek. 'Kalite, Liderlik ve Sürdürülebilirlik' anlayışı çerçevesinde toplam kalite ve mükemmelliğe giden yolda tüm çalışanlarımızla birlikte yeterli bilgi ve birikime sahip olmamız gerektiği gibi elektrik dağıtım şirketleri için vazgeçilmez kalite standartlarını da eksiksiz uyguluyoruz. Mükemmelliğe giden yolda tüm paydaşlarımız ile bayrağı çok daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz ve bu enerjiye fazlasıyla sahibiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kavgada kafasına bıçak saplanan 17 yaşındaki genç, uyuşturucuyla yakalandı
Kalbi duran yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı, o anlar yürekleri ısıttı
Kalbi duran yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı, o anlar yürekleri ısıttı
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Genel Müdür Bora: "Kalite standartlarını eksiksiz uyguluyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:16:08. #1.14#

title