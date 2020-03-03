Genel Müdür Başaran, Gölmarmara'da muhtarlarla buluştu

03.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:01

Mahallelerde yapılan hizmetler hakkında muhtarları bilgilendiren Başaran, talep ve önerileri dinledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki çalışmaları yakından takip ederek, vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde çözüm sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Gölmarmara ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Fevzi Demir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Kağan Tunçelli MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz ve şube müdürleri de yer aldı. Genel Müdür Başaran, ilçeye bağlı mahallelerde hayata geçirilen çalışmaları tek tek muhtarlarla paylaştı. Kanalizasyon hatlarının sağlıklı kullanımından su tasarrufu ve kaçak su kullanım konularına kadar önemli konulara değinen Başaran, muhtarların vatandaşla olan en önemli bağlantı olduğuna dikkat çekti. İçme suyu kademe aralıklarından da bahseden Başaran, yapılan uygulamanın şebeke suyundan kaçak olarak bahçe sulayan kişilere önlem olarak alındığını söyledi.

"Hayvan atıkları konusunda vatandaşları bilgilendirin"

Kanalizasyon tıkanıklıklarının en önemli nedeninin hayvan atıklarının atılmasından kaynaklandığını belirten Genel Müdür Başaran, "Kanalizasyon tıkanıklıkları konusunda en büyük sorun, hayvan atıklarının atılmasından kaynaklanıyor. Sizler vatandaşla olan bağımızsınız. Bizlerin burada verdikleri bilgileri, sizler de vatandaşla paylaşın, anlatın. Biz idare olarak evsel nitelikli atıkları deşarj etmekle yükümlüyüz. Hayvan atıklarını taşımakla sorumlu değiliz. Hayvan atıkları konusunda vatandaşları uyarın, altyapının zarar görmesine ve kullanılamaz bir yapıya bürünmesine neden oluyor" dedi.

"İlçelerdeki çalışmalarımızı takip ediyoruz"

Başaran, "İlçe temaslarımızı Gölmarmara ile sürdürüyoruz. Görev alanı gereği vatandaşlarımızla sürekli bağlantı halindeyiz. Muhtarlarımız da vatandaşla olan iletişimimizde köprü görevindeler. Mevcut ihtiyaçlara en uygun hizmetleri üretebilmek adına iş birliği içerisinde çalışmak zorundayız. Bu konuda sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Toplantılar vasıtası ile iletişimimizi güçlü tutarak, vatandaşlarımızın bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlama gayretindeyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler