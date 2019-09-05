Genel Müdür Başaran, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile bir araya geldi

05.09.2019 16:48

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci programı kapsamında Belediye Başkanı Selami Selçuk ile de bir araya geldi. Başkan Selçuk ve Genel Müdür Başaran'ın görüşmesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Nurullah Ertaş ile Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi Hayati İmrenlerli, İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir hazır bulundu. Hizmet binasında gerçekleşen görüşmede, ilçede yapılan yatırımlar değerlendirildi. Başkan Selçuk ve Genel Müdür Başaran, sahaya da çıkarak incelemeler gerçekleştirdi.

"Demirci'ye çok önemli yatırımlar yapıldı"

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, MASKİ'nin ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ederek, "Manisa merkeze en uzak ilçelerden biri olmamıza rağmen Demirci'ye çok önemli yatırımlar yapıldı. Özellikle köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizin alt ve üstyapı dönüşümü sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Uzak yakın demeksizin çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, uzak yakın demeksizin çalıştıklarını vurgulayarak, "101 ve 154 Mahalle Projelerimiz ile Demirci'de de alt ve üstyapı dönüşümüne imza attık. Yıllardır bakımı yapılmamış içme suyu depolarımızın tadilatlarını yaptık. İçme suyu sıkıntısı olan mahallelerimize sondaj kuyuları açtık. İlçe merkezinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verdik. Bunu da Manisa merkez ve 15 ilçede kısa sürede yapılanmamızı tamamlayarak başardık. Demirci Belediyemizle de işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den aldığımız güçle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler