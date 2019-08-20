Genel Müdür Başaran'dan Saruhanlı'ya inceleme

20.08.2019 16:03

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, ilçede devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişi amacıyla Saruhanlı'ya bir ziyaret düzenledi. İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak'ın da eşlik ettiği programda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdür Vekili Yener Sav ve MASKİ İlçe Şefi Serdar Özgedik ile görüşüldü. İlçede yürütülen hizmet ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Genel Müdür Başaran, görevli personel ile de sohbet ederek kolaylıklar diledi.

"HEDEFİMİZ, HEP DAHA İYİSİ"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Göreve başladığımız günden buyana tek gayemiz bu güzel şehrimizi her anlamda bir adım daha ötesine taşımak için elimizden geleni layıkıyla yapmak oldu. Mevcut olanın iyileştirilmesi, varsa pürüzlerin giderilmesi, o işin daha iyi yapılabilmesi adına gereken her ne varsa tüm personelimizle birlikte buna yönelik olarak mesai yürütüyoruz. Altyapı gibi çok önemli ve ciddi bir iş yaptığımızın bilincindeyiz ve bu yüzden de tüm çalışmalarımızın yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler