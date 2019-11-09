Genel Müdür Başaran, "Atatürk, Milletimize Eşsiz Bir Yol Açtı"

09.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:30

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Genel Müdür Başaran mesajında şunları paylaştı: "Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, ordularımızın ebedi Başkomutanı ve aziz milletimizin ATA'sı olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde özlemle anıyoruz. Atatürk, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ve hatta bu düzeyi aşmayı bizlere bir amaç olarak göstermiştir. Bu amacını da 'Büyük davamız en uygar ve en refaha kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir' sözleriyle ifade etmiştir. Zamanının katılaşmış düşüncelerine ve emperyalist güçlerin vatanımızın her bir noktasını işgaline rağmen, Ata'mız hiçbir zaman bu uygarlık ülküsünden vazgeçmemiştir. Aslında bu ülkü, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir milletin dünya sahnesinde var olabilmesi ve saygı görebilmesi için tek gerçeklikti"

"Rehberimiz bilim ve teknolojidir"

Genel Müdür Başaran, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilerleme gösterebilmesinin şartının Milli bir kültür oluşmasından ve bunun bilim ve teknolojinin rehberliğinden geçtiğini sözlerine ekleyerek, "Atatürk devrimi, aslında bir düşünce devrimidir. Bu devrim ile fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesillerin yetişerek kadın ve erkeklerin elbirliğiyle ülkemizi uygarlık yolunda hak ettiği noktalara getirmesi için eşsiz bir yol açılmıştır. Bizler de bu inanç ve kararlılıkla, kendi medeniyet değerlerimiz üzerinde yükselen bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak için memleketin her köşesinde gece gündüz demeden çalışacağımıza söz veriyor, Ata'mızı vefatının 81'inci yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler