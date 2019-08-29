Genel Müdür Başaran, "30 Ağustos Zaferi Bir Ulusu Yeniden Diriltti"

29.08.2019 16:53

Genel Müdür Başaran mesajında, 30 Ağustos'un tüm imkansızlıklara karşı koyan Türk Milletinin yeniden dirildiği tarih olduğunu belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde işgal güçlerinin bozguna uğratılarak kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, "Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı İstiklal Mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yön vermiştir. Emperyalist güçlere karşı yürütülen İstiklal Savaşı halka ilham ve umut kaynağı olmuş, bir ulusu yeniden diriltmiştir" dedi.

Türk Milleti Tutsak Olmayacağını Tüm Dünyaya Gösterdi

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun Türkiye'yi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfa olduğunu vurgulayan Başaran, bu zaferde milletin bağımsızlık için çıktığı yolda hedefine ulaştığını ve asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya gösterdiğini hatırlattı. Başaran, "Bu büyük zaferden aldığımız cesaretle, sorumluluklarımızın bilincinde olarak, ülkemizin aydınlık yarınlarına birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler