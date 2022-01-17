Genel Müdür Aygöl, Osmancık'ta yeni konsepti inceledi - Haberler
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Genel Müdür Aygöl, Osmancık'ta yeni konsepti inceledi

Genel Müdür Aygöl, Osmancık'ta yeni konsepti inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Osmancık İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

ÇORUM (İHA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Osmancık İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda vatandaşların daha ferah, işlemlerini rahat yapabilmesi için Osmancık Nüfus Müdürlüğü'de yeni nüfus Müdürlüğü Konsepti kapsamında yeniden tasarlandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Çorum programı kapsamında Osmancık'a gelerek yerinde incelemelerde bulundu.

Genel Müdürü Aygöl ve Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' uygulaması kapsamında yenileme çalışmaları tamamlanan İlçe Nüfus Müdürlüğünü yerinde incelediler. Kaymakam Akpay, Genel Müdür Aygöl'ün gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, teşekkür etti.

Ziyarette Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'e, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Tolga Abalı ve İlçe Nüfus Müdürü Sedat Bıdık eşlik etti. - ÇORUM

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Osmancık İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

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