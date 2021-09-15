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Genel Müdür Aslay, Yeniköy'ü ziyaret etti

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Genel Müdür Aslay, Yeniköy'ü ziyaret etti

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy mahallesine bir ziyarette bulundu.

Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Genel Müdür Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, mahallede sona yaklaşılan çalışmalar için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, altyapı çalışmaları tamamlanan, kilitparke taş imalatında da sona yaklaşılan Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy mahallesini ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Aslay'a Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, şube müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Genel Müdür Aslay, Mahalle Muhtarı Levent Bolut'a ve mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, istek ve taleplerini dinledi.

13,5 Milyon TL'lik yatırımda son aşamalara gelindi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yeniköy mahallesine sadece MASKİ tarafından 13,5 milyon TL yatırım yapıldığını ifade ederek, "Yeniköy mahallesinde 10 kilometre kanalizasyon hattı, 9,5 kilometre içme suyu hattı imalatları tamamlandı. 50 ve 200 metreküplük 2 adet içme suyu depomuzun inşaatı da bitmek üzere. Mahallemize bir adet içme suyu arıtma tesisi de inşa edilecek. Toplamda 75 bin metrekarelik kilitparke taş imalatının da yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Maalesef altyapı çalışmaları dünyanın her yerinde kazılarak yapılan çalışmalar. Kazılınca toz oluyor, yağmurda çamur da oluyor. Ama bu yatırımlar bittiği zaman 50, 60 yıllık arıza çıkarmayan bir sisteme kavuşmuş oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Yeniköy'de altyapı sorunu çözüldü

Mahalle Muhtarı Levent Bolut da mahallesinde yapılan alt ve üstyapı çalışmalarından dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Altyapı sorunu bizim yıllardır kanayan yaramızdı. Bu çalışmalardan dolayı bütün Büyükşehir Belediyesine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürlüğüne, herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber: Genel Müdür Aslay, Yeniköy'ü ziyaret etti - Haberler
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