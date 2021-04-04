Genel Müdür Aslay, Saruhanlı'da incelemelerde bulundu
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Genel Müdür Aslay, Saruhanlı'da incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Genel Müdür Aslay, Saruhanlı'da incelemelerde bulundu

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Saruhanlı ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek ilçe merkezinde yapmayı planladıkları çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Saruhanlı ilçesine bir ziyaret gerçekleştirerek ilçe merkezinde yapmayı planladıkları çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Saruhanlı ilçesini ziyaret etti. Ziyaretinde Aslay'a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Göksel Topçu, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Serdar Özgedik ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan da eşlik etti. Aslay, ilçe merkezine kazandırmayı planladıkları yatırımlar ile ilgili ön etüd çalışması yaptıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Hizmet binasını da ziyaret eden Aslay, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Hizmet ve yatırımlarımıza devam ediyoruz"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 17 ilçede olduğu gibi Saruhanlı merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde hizmet ve yatırımlarımıza yenilerini ekliyoruz. İlçemizde hem belde durumundan hem de köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımız sürüyor. Şu an Mütevelli, Azimli, İshakçelebi, Kayışlar ve Kemiklidere'de çalışmalarımız devam ederken Çullugörece ile Sarıçam'da da kısa bir süre içerisinde imalatlarımıza başlayacağız. İlçe merkezinde de yapmayı planladığımız yatırımlarımız öncesinde sahada incelemelerde ve fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - MANİSA

Genel Müdür Aslay, Saruhanlı'da incelemelerde bulundu
Genel Müdür Aslay, Saruhanlı'da incelemelerde bulundu
Genel Müdür Aslay, Saruhanlı'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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