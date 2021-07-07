Genel Müdür Aslay, Güzelyurt Mahalle Muhtarını Ağırladı
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Genel Müdür Aslay, Güzelyurt Mahalle Muhtarını Ağırladı

Genel Müdür Aslay, Güzelyurt Mahalle Muhtarını Ağırladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'ı makamında ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava'yı makamında ağırladı.

Muhtar Aynur Tava, Güzelyurt mahallesinde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, istek ve taleplerini iletti. Genel Müdür Aslay da Muhtar Aynur Tava'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda il genelindeki tüm sorunların teker teker giderileceğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler

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