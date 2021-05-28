Genel Müdür Aslay'dan MUOSB Başkanına ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür yardımcısı Erman Aydınyer eşliğinde Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette kurumlar arası iş birliğine önem verdiklerini ifade eden Aslay, Manisa'daki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık'ı makamında ziyaret etti. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer'in de yer aldığı ziyarette, Genel Müdür Aslay, kurumlar arası işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. Yaptıkları çalışmalar ile her zaman Manisa'nın ve Manisalıların menfaatlerini gözettiklerini ifade eden Genel Müdür Aslay, Muradiye OSB yönetimi ile iş birliği içerisinde güzel projeleri hayata geçireceklerine vurgu yaptı.

Muradiye OSB yönetimi iş birliğine her zaman hazır

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Genel Müdürümüz Burak Beyin de bahsettiği çalışmalar doğrultusunda MASKİ'nin ne denli önemli bir kurum olduğu aşikardır. Manisa'ya hizmet noktasında iki kurumun iş birliği içerisinde çalışması bizleri de çok mutlu edecektir. Muradiye OSB yönetimi olarak MASKİ ile birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağız" diyerek MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer'e teşekkür dileklerini sundu.

Kaynak: Bültenler