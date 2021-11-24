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Genel Müdür Aslay'dan İLBANK'a ziyaret

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Genel Müdür Aslay'dan İLBANK'a ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İLBANK İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi'yi ziyaret etti. Ziyarette il genelindeki projeler ve kredi çalışmaları görüşüldü.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, İller Bankası (İLBANK) İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Aslay'a Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de eşlik etti. Görüşmede MASKİ'nin Manisa il genelinde yürüttüğü projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İl genelinde hayata geçirilecek projeler ve kredi çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette Genel Müdür Aslay, Bölge Müdürü Çelebi'ye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek İLBANK'ın sağladığı desteklerin yatırımların hayata geçirilmesindeki öneminden bahsetti. Genel Müdür Aslay, "İlimizde vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik birçok yatırımı tamamladık. İhtiyaçlara yönelik yatırımlarımıza ve çevre dostu projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İLBANK'ın sağladığı destekler bu yatırımların hayata geçmesinde çok önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullandı. Bölge Müdürü Çelebi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ve Başkan Ergün'e selamlarını iletti.

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