Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan 'Destek' Teşekkürü

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden işçilerinin 21 saat süren ocaktan çıkmama eylemi yapmalarına neden olan torba yasa tasarısındaki 58'inci maddenin değişmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.



GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, genel başkan Ahmet Demirci başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi konuşan Demirci, TBMM'de görüşülen torba yasa tasarısının Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu (TTK) ilgilendiren ve maden işçilerinin 21 saat süren ocaktan çıkmama eylemi yapmasına neden olan 58'inci maddesinin değişmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Sendika olarak maddenin değişmesinde katkısı olan herkese teşekkür ettiklerini ifade eden Demirci, şöyle dedi:



"Madde, 'Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir' şeklindeydi. Verilen önerge neticesinde madde, 'Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez' şeklinde değiştirildi. Yaşanan bu süreçte başından sonuna kadar yanımızda olan Zonguldak'taki sivil toplum örgütlerine, basın-yayın kuruluşlarına, siyasi partilere, katkı veren milletvekillerimize, meslek odalarına, işçi-memur sendikalarına, belediye başkanlarına, muhtarlara, Zonguldak halkına ve maden işçisi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz."



Zonguldak ve Türkiye gündemindeki bu sorunun kesin çözümü için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Demirci, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin taş kömürüne ve özellikle koklaşabilir özelliğiyle demir-çelik sektörünün güvencesi olan ve sadece Zonguldak Maden Havzası'nda bulunan taş kömürüne ihtiyacı var. Havzada 1.5 milyar ton rezerv var. Sadece bu bölgede, dünyanın bu en zor işini yapmak isteyen on binlerce işsiz var. Kurulu kapasitesi 5 milyon ton olan ama işçi açıkları nedeniyle üretemeyen ancak üretmeye hazır Türkiye Taşkömürü Kurumu var. Yılda 6 milyon ton koklaşabilir, 30 milyon ton yüksek kalorili taş kömürüne ihtiyaç var ve 15-20 yıldır bu açığın özel sektör tarafından kapatılamadığı görüldü. Özel sektörün ölümlü iş kazalarını artırdığı görüldü. Evet, bu gerçeklerin muhalefet partileri tarafından görüldüğü de ortaya çıktı. Şimdi hep birlikte bu gerçekleri iktidar partisine anlatmaya devam edeceğiz." - Zonguldak