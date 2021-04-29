Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'den 1 Mayıs açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'den 1 Mayıs açıklaması Açıklaması

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'den 1 Mayıs açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, dünyanın bu günlere gelmesinde işçilerin büyük emeği olduğunu belirterek, "Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, dünyanın bu günlere gelmesinde işçilerin büyük emeği olduğunu belirterek, "Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra anıta çelenk bıraktı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, işçilerin büyük bedeller ödeyerek haklarını kazandığını belirterek, salgın sürecinde her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Beş bin yıllık insanlık tarihinin zorlu mücadelelerle dolu olduğunu dile getiren Yeşil, şunları kaydetti:

"Bu zaman dilimi içinde sayısız savaş, hastalık ve kıyım görmüş insanlık her zaman çalışanların, işçilerin, emekçilerin fedakarlıklarıyla yeniden ayağa kalkmıştır. Dünya bugüne geldiyse emekçilerin omuzlarında yükselerek gelmiştir. Salgın koşullarında da dünyayı işler halde tutan yine emekçilerdir. Emekçilerin yok sayıldığı, haklarının gasbedilmeye çalışıldığı, güvencesizliğe, işsizliğe ve sefalete mahkum edildiği bir dünyada ne salgınla mücadele edilebilir ne de hayat sürdürülebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de emekçiler, verecekleri mücadelelerle tüm insanlığa güzel günleri getireceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak
Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
Bakan Pakdemirli: Kaz Dağları'ndaki maden sahası bakanlığımıza geçti
Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı
Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cem Yılmaz Feyza Aktan Özcan Deniz
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'den 1 Mayıs açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:05:17. #1.14#

title