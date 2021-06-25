Genel kurulda sosyal mesafe unutuldu
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Genel kurulda sosyal mesafe unutuldu

Genel kurulda sosyal mesafe unutuldu
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da, kooperatif genel kurulunda, sosyal mesafe uyarıları dikkate alınmadı.

BURDUR'da, kooperatif genel kurulunda, sosyal mesafe uyarıları dikkate alınmadı. Oy kullanmak isteyen delegeler, dip dibe sıra bekledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen 'Burdur-Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi 67-68'inci Olağan Genel Kurulu'na binlerce kişi katıldı. Mevcut başkan Nasuh Eroğuz ile Mehmet Yavaş'ın yarıştığı seçimlerde oy kullanmak için gelenler, tribünleri doldurdu. Genel kurulda oy kullanacak olanlar, başkan adaylarının konuşmalarının ardından sandıkların bulunduğu bölüme bir anda geçmek isteyince polis ve özel güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı. Oy kullanmak isteyen delegeler, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, dip dibe sıra bekledi. Özel güvenlik görevlileri ve polisler ile delegeler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.


Genel kurulda sosyal mesafe unutuldu
Genel kurulda sosyal mesafe unutuldu
Genel kurulda sosyal mesafe unutuldu
Genel kurulda sosyal mesafe unutuldu
Genel kurulda sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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