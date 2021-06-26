Genel kurulda Ali Koç'a yoğun ilgi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kongre üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda sarı-lacivertli kongre üyeleri Başkan Ali Koç'a yoğun ilgi gösterdi. Oy kullanma işleminin ardından saha içerisinde futbolcu çıkış tüneline giden Koç, buradan yeniden çıkış yaparak kongre üyelerinin ilgisine karşılık verdi. Üyelerle fotoğraf çektiren Ali Koç, daha önce adaylığını açıklayan ancak yeterli imzayı toplayamayan Eyüp Yeşilyurt'a oy kullanma sırasında eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı