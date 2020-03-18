Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları elektronik ortama taşındı Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, "Merkezi Kayıt Kuruluşu, AR-GE merkezi olarak geliştirdiği teknolojik sistem ve platformlarla kurumlarımıza destek sağlamayı sürdürmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, "Merkezi Kayıt Kuruluşu, AR-GE merkezi olarak geliştirdiği teknolojik sistem ve platformlarla kurumlarımıza destek sağlamayı sürdürmektedir." dedi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu, şirketlere genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sundu. Merkezi Kayıt Kuruluşu açıklamasına göre, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) Türk Ticaret Kanunu'nun genel kurulları düzenleyen 1527'nci maddesi uyarınca, 2012 yılından itibaren borsaya kote tüm şirketler için zorunlu tutuluyor. e-GKS borsa dışında olan tüm anonim şirketler ve genel kurul yapan tüm kurumların kullanabileceği geniş bir altyapı imkanı sundu.



Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun AR-GE merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği uygulama, genel kurul süreçlerinin ve işlemlerinin tamamının fiziki belge olmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak. Sistem şirketlere ve yöneticilere, yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda görüntülü ve sesli katılım sağlama, görüş ve öneride bulunma, oy kullanabilme, alınan kararları güvenli bir ortamda elektronik olarak imzalama ve tüm süreçleri en az maliyetle sunma olanağı tanıyacak. e-YKS internet ve mobil uygulamaları ile bir paket program şeklinde şirketlerin kendi sistemlerine kuruluyor. Sistem, kullandığı güncel teknolojiler, sahip olduğu altyapı, çoklu dil desteği ve kullanıcı dostu ekranları ile yurtdışı muadillerinin önünde yer alıyor.



"Kurumsal yönetime ve sürdürülebilirliğe katkı sunacak"



Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, konu ile ilgili açıklamasında sermaye piyasalarının tüm dünyada kapsamlı ve hızlı bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, Türkiye'de de sadece sermaye piyasalarının değil finans sektörüyle bağı olan tüm kurumların bu dönüşümün bir parçası olduğunu ifade etti.



Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, AR-GE merkezi olarak geliştirdiği teknolojik sistem ve platformlarla kurumlara destek sağlamayı sürdürdüğünü aktaran Arıkan, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle e-GKS gibi çözümlerle kurumsal yönetim uygulamalarına önemli yenilikler getirmiş ve uluslararası tanınırlığa sahip sistemler geliştirmiştik. Bu tecrübelerimizi Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi'ne (e-YKS) taşımış bulunmaktayız. e-YKS, şirketlerimizin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılabilmesini ve bu toplantılarla ilgili tüm süreçlerin tek bir platformdan en az maliyetle yönetilebilmesini sağlamaktadır.



e-YKS ve e-GKS gibi geliştirdiğimiz ürünlerle, yeni ve uluslararası standartların da ötesinde özellikler sunan uygulamaların ülkemizde kurumsal yönetime ve sürdürülebilirliğe önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu, önümüzdeki dönemde de bu alanda uygulama geliştiren, geliştirdiği uygulamaları gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında finansal kurumların kullanımına sunan dünyadaki sayılı sermaye piyasası kurumlarından biri olmaya devam edecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA