Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan Yapılar

NİĞDE (Habermetre) - Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan YapılarNİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANİ L A Nİlimiz Merkezinde Niğde Belediyesi ve Niğde Valiliğince tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olan aşağıda yazılı yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesine istinaden yıkım işlemlerinin yapılabilmesi için 30 gün süre ile Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. S. NO

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