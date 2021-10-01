Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan Yapılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan Yapılar

Habermetre - Haberler | Toplum
Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan Yapılar

Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan YapılarTel: 0 388 232 35 50 Fax: 0 388 232 35 68 E-Posta: iletisim@nigde. bel. trEsenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 24 - 51100 - Niğde.

NİĞDE (Habermetre) - Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan YapılarTel: 0 388 232 35 50 Fax: 0 388 232 35 68 E-Posta: iletisim@nigde. bel. trEsenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 24 - 51100 - Niğde

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seren Serengil Joe Biden Aziz Sancar Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Muslera Balotelli Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersin Tatar Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan Yapılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:03:36. #1.11#