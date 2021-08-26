Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan Yapılar

Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan YapılarNİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANİ L A Nİlimiz Merkezinde Niğde Belediyesi ve Niğde Valiliğince tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olan aşağıda yazılı yapıların 3194 sayılı Kanunun 39.