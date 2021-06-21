Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan Yapılar

Genel Güvenlik Bakımından Tehlike Arz Eden ve Yıkılacak Olan YapılarNİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANİLANİlimiz Merkezinde Niğde Belediyesi ve Niğde Valiliğince tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olan aşağıda yazılı yapıların 3194 sayılı Kanunun 39.