Genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2019'da yüzde 4,5 oldu
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Genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2019'da yüzde 4,5 oldu

14.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:28
Genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2019'da yüzde 4,5 oldu

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde 4,5 olarak gerçekleşirken, toplam hesap 193 milyar 8 milyon lira açık verdi.

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde 4,5 olarak gerçekleşirken, toplam hesap 193 milyar 8 milyon lira açık verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin "Devlet Hesapları" verilerini açıkladı.

Buna göre, genel devlet açığının GSYH'ye oranı geçen yıl yüzde 4,5 olarak belirlendi. Sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken, merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2019 yılında yüzde 32,6 oldu.

Harcamaların GSYH içindeki payı arttı

Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 1 trilyon 531 milyar 456 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran 2018'de yüzde 34,7 idi.

Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 338 milyar 448 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31'e düştü.

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü, genel devlet 193 milyar 8 milyon lira açık verdi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2019'da 1 trilyon 68 milyar 423 milyon liraya çıktı.

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2018'de yüzde 44 iken geçen yıl yüzde 43,5'e düştü. Gelir, servet ve benzeri kalemler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 25,6'ya, net sosyal katkıların payı ise yüzde 30,8'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı ise değişmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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