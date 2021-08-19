GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ZENBİLCİ'DEN BAŞKAN GÜNDOĞDU'YA ZİYARET

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ZENBİLCİ'DEN BAŞKAN GÜNDOĞDU'YA ZİYARETAK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız ve Adana Milletvekilimiz Ahmet Zenbilci, Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'yu ziyaret etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ZENBİLCİ'DEN BAŞKAN GÜNDOĞDU'YA ZİYARET

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız ve Adana Milletvekilimiz Ahmet Zenbilci, Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'yu ziyaret etti. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, meclis üyeleri ile birlikte Zenbilci'yi makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Gündoğdu, ilçede devam eden çalışmalar ve yapılacak projeler ile ilçe hakkında Zenbilci'ye brifing verdi.

Hizmetlerimizi Gönül Belediyeciliği ile Taçlandırıyoruz

Başkanımız Gündoğdu gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların kalplerine dokunduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği "Gönül Belediyeciliği" anlayışı, Ferizli'de hemşehrilerimizle birlik, beraberlik ve kenetlenme ruhuna ciddi katkılar sunuyor. Hemşehrilerimizle aynı gönül bağlılığında olmak adına onların mutluluğuna, hüznüne, dertlerine ortak oluyor, çözebileceğimiz tüm problemlerin üzerinde ciddi bir şekilde duruyoruz. Bizler var gücümüzle hemşehrilerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Aşkla çıktığımız bu kutlu yolda rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Sn. Ahmet Zenbilci'ye ilçem adına şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

AK Partinin Özü Gönüllere Dokunmaktır

Ferizli'de bulunmaktan mutlu ve memnuniyet dolu olduğunu dile getiren Zenbilci, "AK Parti belediyecilik anlayışının özünde şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak vardır. Başkanımız Gündoğdu, hem hizmette hem de gönül belediyeciliği anlayışıyla Ferizli'de çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı hizmetlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Foto Galeri için tıklayın... 19. 08. 2021 tarihinde eklendi

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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız ve Adana Milletvekilimiz Ahmet Zenbilci, Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu'yu ziyaret etti. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, meclis üyeleri ile birlikte Zenbilci'yi makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Gündoğdu, ilçede devam eden çalışmalar ve yapılacak projeler ile ilçe hakkında Zenbilci'ye brifing verdi.

Hizmetlerimizi Gönül Belediyeciliği ile Taçlandırıyoruz

Başkanımız Gündoğdu gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların kalplerine dokunduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği "Gönül Belediyeciliği" anlayışı, Ferizli'de hemşehrilerimizle birlik, beraberlik ve kenetlenme ruhuna ciddi katkılar sunuyor. Hemşehrilerimizle aynı gönül bağlılığında olmak adına onların mutluluğuna, hüznüne, dertlerine ortak oluyor, çözebileceğimiz tüm problemlerin üzerinde ciddi bir şekilde duruyoruz. Bizler var gücümüzle hemşehrilerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Aşkla çıktığımız bu kutlu yolda rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Sn. Ahmet Zenbilci'ye ilçem adına şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

AK Partinin Özü Gönüllere Dokunmaktır

Ferizli'de bulunmaktan mutlu ve memnuniyet dolu olduğunu dile getiren Zenbilci, "AK Parti belediyecilik anlayışının özünde şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak vardır. Başkanımız Gündoğdu, hem hizmette hem de gönül belediyeciliği anlayışıyla Ferizli'de çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı hizmetlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

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Kaynak: Habermetre