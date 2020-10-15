Genel Başkan Yardımcısı Yönter, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti
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Genel Başkan Yardımcısı Yönter, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

15.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:19
Genel Başkan Yardımcısı Yönter, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

İlk olarak MHP Emirdağ ilçe teşkilatını ziyaret eden Yönter, daha sonra Afyonkarahisar İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

İl Başkanı Başkanı Mehmet Kocacan, parti çalışmaları hakkında Yönter'e bilgi verdi.

İl teşkilatında partililerle sohbet eden Yönter, hafta sonu yapılacak il başkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Afyonkarahisar teşkilatının davasına, liderine bağlı ve sadık olduğunu belirten Yönter, şöyle devam etti:

"Sayın genel başkanımızın, liderimizin göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda Afyonkarahisar teşkilatımız da hareket etmektedir. Afyonkarahisar'da ilçe kongrelerimiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Yeni seçilen başkanlara ve yönetimlerine başarılar diliyorum. Hafta sonu da Afyonkarahisar İl Başkanlığı seçimlerimiz yapılacak. Seçimlerin davamıza hayırlar getirmesini diliyorum."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocacan ise İl Başkanlığı döneminde biri genel biri yerel olmak üzere iki başarılı seçim geçirdiklerini kaydetti.

MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın da destekleriyle kentte önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Kocacan, "İlçe seçimlerimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta sonu da İl Başkanlığı seçimini gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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