Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "AK Parti'nin bir duruşu vardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "AK Parti'nin bir duruşu vardır. AK Parti dik durur dik. Nasıl dik durur? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi dik durur. Haksızlığa karşı tahammülümüz yoktur. Haksızlık karşısında dik dururuz. Asla haksızlığı kabul etmeyiz, bahane bulmayız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı, Artuklu Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yazıcı, liderleri Erdoğan'ın öncülüğünde hep birlikte yola çıktıklarını ve AK Parti'yi inşa ettiklerini belirtti.

Liderleri öncülüğünde, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her tarafında, "her şey Türkiye için" diyerek vatanın birliği ve bütünlüğü içinde, milletin seviyesini yükseltmek, insanların hayat standartlarını geliştirmek, ekmeğini büyütmek, kimsesizlerin kimi sessiz yığınların sesi olmak üzere yola çıktıklarını vurgulayan Yazıcı, durmadan yürüyüşlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu kadronun, milletten aldığı yetkiyle Türkiye'nin sorunlarını omuzladığını, yedi sente muhtaç bir ülkeyi bugüne taşıdığını belirten Yazıcı, bunun muazzam bir performans olduğunu anlattı.

Hep birlikte ter dökerek, imkanları tahsis etmek suretiyle kol kola omuz omuza yürüyerek, milletin hukukunu ve egemenliğini ihya etmeyi hedeflediklerini ve bu noktaya geldiklerini aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Burada önemli husus, her birimiz sizlersiniz. Bunu asla unutmayınız. Kendinize olan güven ve insana verdiğimiz değer bunun çok önemli filizleridir. Kongreler AK Parti için önemlidir. Bu muazzam icraatı, değişimi ve dönüşümü sağlayan AK Parti uygulamasının pratiğinin arkasında yatan güç nedir, biz nasıl bir partiyiz? Türkiye'de 90'ı aşkın parti var, farkımız nedir? Sevgili gençler. Coşkunuz çok yoğun. AK Parti'nin bir duruşu vardır. AK Parti dik durur dik. Nasıl dik durur? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi dik durur. Haksızlığa karşı tahammülümüz yoktur. Haksızlık karşısında dik dururuz. Asla haksızlığı kabul etmeyiz, bahane bulmayız."

"Milletin hukukunu çiğnetmedik"

Haksızlığa karşı adaletin peşinde koşan bir parti olduklarını dile getiren Yazıcı, bu duruşun merkezinde insanın bulunduğunu, insanı görmeyen, gözetmeyen ve dikkate almayan hiçbir faaliyetin başarı şansının olmadığını söyledi.

AK Parti'nin başarılarının arkasında önemli özelliklerden birinin de icraatlarının merkezinde insana yer verilmesinin olduğunu vurgulayan Yazıcı, 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında 27 Nisan e-muhtırasının gündeme geldiğini anımsattı. Hayati Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordunun görevi nedir, güvenlik değil mi? Ama siyaseti de dizayn etmeye çalışıyorlar, alışkanlık var. Bir muhtıra yayınlanıyor. O gece Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, kıymetli Genel Başkanımız bizi konuta çağırdı, 7-8 kişi vardı. O muhtıraya nasıl cevap vereceğimizi orada kaleme aldık. Sonra onun tartışmasını yaptık. Son şeklini verdik. Millete nasıl duyuracağımızı karar altına aldık. Hükümet Sözcümüz kanalıyla canlı yayında 'Hadi oradan, haydi oradan, milletin egemenliği söz konusu olduğunda size söz düşmez' cevabı verdik. Had bildirdik. Had bildirmek önemlidir. Milletin hukukunu çiğnetmedik. Demokraside hakem kimdir? Millet, millet."

Milletin, 12 Haziran 2007 seçiminde çok yüksek bir oyla yine tek başına AK Parti'yi iktidara getirdiğini ve 27 Nisan e-muhtırası gibi girişimleri sandığa gömdüğünü belirten Yazıcı, bunun tarihi ve siyasi öneminin bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de her 10 yılda bir darbelerin ve post-modern darbelerin olduğunu hatırlatan Yazıcı, bunun da bir darbe girişimi olduğunu kaydetti.

Yazıcı, "Tarihimizin en korkunç olanlarından birisi 15 Temmuz alçak, gaddar darbe girişimidir. Cumhurbaşkanımızın televizyonlar aracılığıyla yaptığı çağrı ile akşam başlayan darbe girişimi sabah olmadan önlenmiştir. Bu da bizim tarihimizde ikinci defa darbe önleme başarısıdır. Bakın her ikisinde de biz varız. AK Parti vardır. AK Parti'nin lideri var. Değerli arkadaşlar nasıl bir partide yer aldığınızı, nasıl bir partide bu millete hizmet etmek için ter döktüğünüzü, elinizi taşın altına koyduğunuzu unutmayın ve bu tavrınızla da gurur duyun." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından oylamaya geçilen kongrede, tek liste halinde seçime giren mevcut başkan Faruk Kılıç, yeniden il başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Konya Milletvekili ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Abdullah Ağralı, Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan