GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 23 2021, 16: 52

ORDU (Habermetre) - Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile birlikte Başkanımız Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Akın ile milletvekili Tüzün Başkanımız Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkanımız Bakkalcıoğlu misafirlerine yapım çalışmaları devam etmekte olan projeler ile belediyemiz çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile birlikte Başkanımız Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Akın ile milletvekili Tüzün Başkanımız Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkanımız Bakkalcıoğlu misafirlerine yapım çalışmaları devam etmekte olan projeler ile belediyemiz çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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