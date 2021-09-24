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Genel Başkan yardımcılarından Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

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Genel Başkan yardımcılarından Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı...

BİLECİK (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Genel Başkan yardımcıları Torun ve Akın ile Milletvekili Tüzün, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine yapım çalışmaları devam etmekte olan projeler ile belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. - BİLECİK

Genel Başkan yardımcılarından Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Genel Başkan yardımcılarından Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Genel Başkan yardımcılarından Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Genel Başkan yardımcılarından Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Genel Başkan yardımcılarından Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

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Haber: Genel Başkan yardımcılarından Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Haberler
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