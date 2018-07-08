Genel Başkan Kurultayı Toplamalıdır"

CHP Uşak İl Gençlik Kolları Başkanı Turan Özsoy, "Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır." dedi.

"Değişim Gençliği" adıyla, Türkiye'nin farklı ilçelerinden gelen yaklaşık 200 kişilik grup, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde buluşarak, CHP'de değişimin gerekli olduğuna dair açıklama yaptı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Özsoy, 24 Haziran seçiminin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Seçimden istediğimiz sonucu alamadık. Birlikte üretmek, barış içinde yaşamak isteyen bizler seçimden mağlup ayrıldık. Hal böyle olunca da Türkiye'de geniş kitlelerin umudu, muhalefet cephesinin lideri konumundaki partimizde mutlak suretle bir değişimin kaçınılmazlığına dikkat çekiyoruz. 'AKP seçimin kaybedenidir' anlayışını reddediyoruz. AKP ve onun stepnesi kazanmıştır. Gerçeklik budur. Bilimsel verileri esas alan gençler bunu görmektedir. Karanlık bir geleceğe karşı umudunu yitirmeyen bizler buradayız çünkü bizler, 'Para yoksa bulunur ordu yoksa kurulur diyen birinci ve ebedi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz."

Değişimle bir kişiyi, bir ismi işaret etmediklerini dile getiren Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim günü umut tacirliği yapan Genel Merkez ve Genel Başkan, değişim çağrısıyla kurultayı toplamalıdır. Alt kadrolara baskı yapmaktan vazgeçilmeli değişim rüzgarının önüne set çekilmemelidir. Genel merkez yöneticileri 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı, meclis üyesi belirleyecek diye milyonların geleceği karartılmamalıdır." dedi.

"Koltuk sevdalılarının bu partide yeri yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçimi kaybetmiş genel başkan" ve "Cumhuriyetin kurucu ayarlarına geri dönelim" pankartları taşıyan grup, "Değişim için yeterince bekledik" ve "Değişim, değişim, değişim" şeklinde slogan attı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.