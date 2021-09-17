Genel Başkan Kınık'tan Kızılay Bursa'ya övgü - Haberler
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Genel Başkan Kınık'tan Kızılay Bursa'ya övgü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Genel Başkan Kınık'tan Kızılay Bursa'ya övgü

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ağırladı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ağırladı. Kınık, Bursa şubesinin gerçekleştirdiği faaliyetlerle örnek olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ağırladı. Görüşmede AK Parti Bursa İl Başkanı ve aynı zamanda Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin eski başkanı Davut Gürkan da yer aldı. Görüşmenin ardından Genel Başkan Kerem Kınık, Ramada Otel'de düzenlenen programda Türk Kızılay Bursa Şubesi ilçe başkanları, kadın teşkilatı, gençlik kolları ve gönüllülerle bir araya geldi. Türk Kızılay'ın faaliyetlerini paylaşan Başkan Kınık, Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin projeleriyle ve çalışmalarıyla iftihar ettiği iller arasında yer aldığını ifade eden Kerem Kınık, "Bursa şubemiz, gerek gerçekleştirdiği projeler, gerek koordinasyonları, gerekse yenilikçi modelleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında gerçekten gurur duyduğumuz şehirlerimizin arasında yer alıyor ve diğer şehirlerimize de örnek oluyor. Bizim asıl vazifemiz milletimize hizmet etmek ve devletimize destek olmaktır. Bu faaliyetlerimizi siz değerli gönüllülerimizle, paydaşlarımızla ve çalışanlarımızla kesintisiz şekilde 153 yıldır yerine getiriyoruz. Sizlerin de bildiği gibi memleketimiz yangınlar ve sel felaketleriyle ciddi bir savaş verdi. Bu afetlerin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Türk Kızılay olarak, sağlık hizmetlerinde, kan hizmetlerinde, afetlerde, yoksul insanlarımıza destek olma noktasında yaygın bir şekilde çalışıyoruz. Yakın zamanda Türkiye'nin bütün ilçelerinde, mahalle ve köylerinde teşkilatlanmamızı tamamlayacağız" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, gerçekleştirdikleri proje ve faaliyetleri Genel Başkan Dr. Kerem Kınık ve paydaşlarla paylaşarak, "Bursa'daki çalışmalarımızı anlatmak üzere ve birlikte Türk Kızılay'ımız için daha iyi neler yapabiliriz noktasında bizlerle fikir alışverişinde bulunmak üzere bugün genel başkanımızı ağırladık. Biz kendilerinin burada olmasını çok arzu ediyoruz. Biz Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak bütün gayretimizle ve heyecanımızla Türk Kızılay'ımızın iyilik hareketine güç katmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - BURSA

Genel Başkan Kınık'tan Kızılay Bursa'ya övgü

Genel Başkan Kınık'tan Kızılay Bursa'ya övgü

Genel Başkan Kınık'tan Kızılay Bursa'ya övgü

Genel Başkan Kınık'tan Kızılay Bursa'ya övgü

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Haber: Genel Başkan Kınık'tan Kızılay Bursa'ya övgü - Haberler
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