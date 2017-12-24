Genel Başkan Kılıçdaroğlu Eskişehir'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Feriştahınız gelse CHP'yi susturamaz"



ESKİŞEHİR - Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim genlerimizde Kuva-i Milliye genleri vardır. Biz Kuva-i Milliyeciyiz" dedi.

Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Eskişehir İl Kongresi, İl Başkanı Sinan Özkar'ın konuşması ile başladı. Ardından divan seçildi. Partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Bizim genlerimizde Kuva-i Milliye genleri vardır. Biz Kuva-i Milliyeciyiz" dedi. Kendilerini baskıların yıldıramayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Senin hakimin, kaymakamın, valin olsun, ele geçirdiğin devletin olsun, biz Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Sen kim oluyorsun da bize baskı kuruyorsun. Biz kendi ülkemize sosyal güçlü bir devlet getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize medya özgürlüğü getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize düşünce özgürlüğü getirmek istiyoruz. Biz kendi ülkemize demokrasiyi getirmek istiyoruz. Onlar diyor ki, böyle yapmayın, biz ne dersek onu alkışlayın. Siz doğru bir şey yaptınız da biz itiraz mı ettik. Yanlış yaparsanız en güçlü şekilde karşınızda dururuz. Dünya da bilsin, onlar da bilsin. Biz medya özgürlüğünü savunuyoruz. Bizimle aynı düşüncede olmasalar bile her kalem sahibinin özgürce yazı yazmasından yanayız. Biz demokrasiden yanayız. Üniversitelerin özgürce konuştuğu bir Türkiye'den yanayız" dedi.



"Feriştahınız gelse CHP'yi susturmaz"

Danıştay ve Yargıtaya geçmişte yapılan atamalar hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Geçmişte bir değişiklik yapıldı. 160 militan Yargıtaya ve Danıştaya 52 hakim dahil edildi. Bunlar FETÖ'cü idi. Bunu tek ben söyledim. Ama atamayı yapanlar biz 'haklıyız' dedi. Gün döndü Danıştay ve Yargıtaydaki o hakimlerin büyük bir bölümünü görevden aldılar, yarısı hapiste. Eğer bu ülkeye FETÖ'yü bela etti ise şuan Cumhurbaşkanlığı makamını işgal etmektedir. Eğer bu ülkede bir FETÖ'cü arıyorsanız, o FETÖ'cü o koltukta oturuyor. Sanki FETÖ'cü hakimleri, savcıları, valileri ve paşaları biz tayin ettik. Hepsinin altında sizin imzanız var. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkana kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 20 Temmuz'da bir sivil darbe yapılmıştır. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi olmuştur. Bu ülkenin vatandaşları darbe girişimini püskürtmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi sabaha kadar görevinin başında kalıp darbeyi püskürtmüştür. Darbeye sivil toplum örgütleri, üniversiteleri darbeye açık net tavır koymuştur. Bu kadar uzun neden OHAL sürüyor? Neden devam ediyorlar? Bütün muhalifleri susturmak istiyorlar. Acaba CHP'yi nasıl sustururuz diyorlar. Senin feriştahın gelse CHP'yi susturamaz" diye konuştu.