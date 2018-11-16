CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebine ilişkin, "Ben partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçim yaklaşmış, Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" dedi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Altıok için cuma namazının ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza aile yakınarının yanı sıra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Altıok, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebine ilişkin, "Ben partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçim yaklaşmış, Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" ifadesini kullandı. İnce, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için ise, "Ben kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkemin, partimin peşindeyim. Onların başarılı olmasını istiyorum. Derdimiz bu. Ama size şunu söyleyeyim; gazeteci arkadaşların ön seçim nedir, eğilim yoklaması nedir, aday yoklaması nedir önce bunları öğrenip haberleri ona göre yazmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

(Abdullah Sarica - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan/İHA)