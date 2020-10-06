Genel Başkan Geylan: "Yüz yüze eğitim ihtiyaç"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yüz yüze eğitime ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yüz yüze eğitime ihtiyaç olduğunu bildirdi. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığına vurgu yapan Geylan; maske, mesafe ve hijyen kuralının sağlanması, sınıfların seyreltilmesi, her gün yerine haftanın belli günleri okula gidilmesi, okulda kalma süresinin kısaltılması ve yüz yüze eğitime paralel olarak uzaktan eğitimin de yürütülmesi koşuluyla yüz yüze eğitime geçilmesinin önemli bir adım olduğunu söyledi.

Geylan, "Bu süreçte en çok öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olumsuz yönde etkilenmiştir. Başta tablet, bilgisayar ve internet sorunu özellikle maddi durumu iyi olmayan bir kısım öğrencilerimizin derslere katılamamasına yol açmaktadır. Önümüzdeki süreçte en büyük temennimiz; yüz yüze eğitim kararının ardından başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerin kurallara uyarak, bu sürecin sağlıklı olarak yürütülmesinin sağlanmasıdır. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ancak bu şekilde sağlıklı bir eğitim-öğretim sürecine dahil olabilir" diye konuştu. Geylan, şunları söyledi:

"Okullarda mutlaka maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralı sağlanmalıdır. Sınıflarda öğrenciler arasında en az 1.5 metre mesafe olmalıdır. Teneffüs saatleri diğer kademelerle çakışmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Çocukların teneffüste dahi sosyal mesafe kuralına uyması azami düzeyde sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı rutin hijyen kontrollerini istisnasız her okula ve sık sık yapmalı, eksiği olan okullara malzeme takviyesi gerçekleştirilmelidir. Servislerde de kontroller yoğun şekilde sürdürülmeli, çocuklarımızın oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre yapılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı vaat ettiği 500 bin tableti hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı