Genel Başkan Geylan: "Cesur yürekli yol arkadaşlarımı kutluyorum"

Türk Eğitim Sen'li 4 üye öğretmenlere yönelik şiddete dikkat çekmek için Antalya-Adana arasında 650 km pedal çevirdi.

'Öğretmene dokunma' mesajı taşıyan öğretmenler, ek gösterge için günlük 3600 pedal çevirdi. Cesur yürekli 4 öğretmene çok sayıda eğitimci de destek verdi. Konuyla ilgili bir teşekkür mesajı yayınlayan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan,"İnandıkları değerler için adanmışlık örneği sergileyen cesur yürekli yol arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum" dedi.

Genel Başkan Talip Geylan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'dan Adana'ya 657 kilometrelik yolu günde 3600 pedal çevirerek tamamlayan ve bu performanslarıyla "eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için" büyük bir farkındalık oluşturan fedakarlık ve ihlas abidesi bisikletçi üyelerimiz, bugün Adana'da Genel Başkan Yardımcılarımız sayın Yaşar Şahindoğan ve Selahattin Dolğun ile komşu illerimizin şube başkanlarının da bulunduğu kalabalık bir heyetle karşılandı.

İnandıkları değerler için adanmışlık örneği sergileyen cesur yürekli yol arkadaşlarımı içtenlikle kutluyorum.

Başta organizasyonun fikir sahibi Antalya 1 Nolu Şube Başkanımız sayın Oğuz Öztürk ve yönetim kurulu olmak üzere, güzergah boyunca arkadaşlarımıza yüreklerini açan Antalya-2 Nolu, Mersin 1 ve 2 Nolu ve Adana şubelerimiz ile İlçe temsilciliklerimize de şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA