Genel Başkan Er'den Libya'ya asker gönderilmesine destek

06.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:27

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Libya'ya asker gönderme teskeresine destek verdiklerini açıklayarak, karşı çıkanlara ise tepki gösterdi.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, teskereyi desteklediğini belirterek, 'Libya'da ne işimiz var' diyenlere de tepki gösterdi. Genel Başkan Er, "Ülke olarak çıkarlarımız dahilinde özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin denizlerde komşusu olan ülkelerle mutabık olmamız hem hakkımız hem de ülkemizin ve milletimizin yararınadır. Burada ülkemizin ekonomik çıkarları ön plana çıkmıştır. Libya ile yapılan başarılı anlaşma hamlesi ile Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara Doğu Akdeniz'de haklarımızı kısıtlamaya, dışlamaya çalışan ülkelerin önü kesilmiştir. Libya'nın bulunduğu kıta sahanlığı, Doğu Akdeniz'de en zengin doğalgaz yataklarına sahiptir. Bundan yararlanmak ülkemiz için büyük bir güçtür. Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan her türlü askeri destek bulan Hafter, son dönemde Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği Trablus hükümetine yeni ve kapsamlı bir operasyon başlatmıştır. Hafter'in, Libya'da iktidara gelmesi halinde de Libya meşru hükümetiyle imzalamış olduğumuz anlaşma geçersiz sayılacak ve çıkarlarımız zedelenecektir. Sırf Türkiye, Libya'nın meşru hükümetiyle anlaşma yaptı diye ülkemize düşman olan, ülkemizin büyümesini istemeyen bazı ülkeler, Hafter'e destek verip mevcut hükümeti düşürmek için özel bir gayret göstermektedirler. Çıkarlarımızı, Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmayı neden tehlikeye atalım ki? Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz yataklarını korumak zorundayız. Hepimizi ilgilendiren, ülkemizin menfaatleri için birlik ve beraberlik içerisinde tek ses olmalıyız. Farklı aleyhte sesler ülkemizin bütünlüğüne, refah düzeyine, huzuruna, barışına ve bölgede güçlü bir ülke konumuna ulaşmamıza engel teşkil edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin Libya politikasını sonuna kadar destekliyoruz. Diyoruz ki ülkemizin bölgede en büyük çıkarı olan doğalgaz yataklarını korumaya ve işletmeye muhalif olmak, ülkemize ve milletimize verilecek en büyük ihanet olacaktır. Bu ihanete lütfen ortak olmayın" dedi.



Basın açıklamasına Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya, Hakkari'de Terörden Zarar Görenler Derneği Başkanı ve Güçlü Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GÜÇSİYAD) Doğu Anadolu Bölgesi Başkanı Mehmet Yoldaş da destek verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA