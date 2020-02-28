Genel Başkan Er'den askerlerimize yapılan saldırıya kınama

28.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:13

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Suriye'de askerlerimize yönelik yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadı.



Federasyon ofisinde açıklamalarda bulunan Genel Başkan Abdurrahman Er, Suriye'den ülkemize 4 milyonun üzerinde bir mülteci yığını olduğunu belirterek, "Bu mültecilerin kendi yurtlarına geçişini sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır. Bu operasyon neticesinde İdlib'de askerlerimize karşı yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerimizin şehit edildiği üzüntüsü ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bölgenin en büyük silahlı kuvvetler gücünü elinde bulunduran Türkiye, bu hain saldırıya karşı rejim güçlerine misliyle cevap vermiş, bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, 55 tank, 5 helikopter, 18 zırhlı araç imha edilmiş ve karşılık verilmeye de tüm hızıyla devam edilmektedir" dedi.



Millet olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arkasında durmak gerektiğini belirten Genel Başkan Er, "Hepimizi ilgilendiren, ülkemizin menfaatleri için birlik ve beraberlik içerisinde tek ses olmalıyız. Farklı aleyhte sesler ülkemizin bütünlüğüne, refah düzeyine, huzuruna, barışına ve bölgede güçlü bir ülke konumuna ulaşmamıza engel teşkil edecektir. Kimin düşman kimin müttefik olduğu saptanamayan, güvendiklerimizin arkamızdan vurduğu ve kime güveneceğimizi bilemediğimiz bu tarihi günde muhalefeti iktidarı Suriye konusunda birlik ve beraberlik içerisinde Suriye'de büyük ve kapsamlı bir operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük bir moral verecek, arkasında duracak, tek sesli bir dayanışma sağlanmalıdır. Bu süreçte buna ülkemizin çok acil ihtiyacı vardır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu kapsamlı operasyonları için başarılar diliyor, tekrar yeni şehitlerimizin olmaması için yüce Rabbimize dua ediyoruz. Şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar, ülkemizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun diyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA