Genel Başkan Er'den Ali Erbaş'a destek
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Genel Başkan Er'den Ali Erbaş'a destek

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yapılan saldırıları kınadı.

Genel Başkan Er'den Ali Erbaş'a destek
28.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:05

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yapılan saldırıları kınadı.

Açıklama yapan Genel Başkan Abdurrahman Er, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde İslam inancında olmayan eşcinsellik ve eşcinsellere yönelik sözleri hakkında son günlerde Ankara Barosu, İzmir Barosu, Diyarbakır Barosu ve LGBT adı altında kurulan dernekler ile bazı insan hakları derneklerinin saldırılarıyla büyük bir linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Genel Başkan Er, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'a yapılan saldırıları nefretle, şiddetle kınıyor ve Diyanet İşleri Başkanımızın her daim arkasında olduğumuzu ve asla yalnız olmadığını açık açık beyan ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş görevi gereği yaptığı açıklamada 'zina haramdır' ve 'eşcinsellik sapkınlıktır' diyerek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde yer alan emirleri dile getirmişlerdir. Müslüman olan bir ülkede İslam'ın hükümlerini dile getirmek, İslam dininin inanca, ibadete ve ahlaka yönelik konuları anlatmak Diyanet İşleri Başkanlığının asli görevleri olduğu asla unutulmamalıdır. Geçmişte eşcinsellik ve sapkınlıkların yurdu olmuş olsaydık, ülkemizi hangi iman gücü ile koruyacaktık. İşte gerek Çanakkale'de gerekse ülkemizin dört bir yanında güçlü donanmalara sahip orduları olan İslam düşmanlarına, küfre karşı dinine, inancına bağlı olan atalarımız, yüz binlerce şehit vererek ülkemizi istila edenlere yüksek iman gücü ile mücadele vererek başardıklarını da unutmamak lazım. Türkiye bir İslam ülkesidir. Müslümanlığın ve yardımlaşmanın en iyi idrak edildiği bir ülkedir. Günde 5 vakit ezanların ve salaların gür sesle okunduğu ülkemizde LGBT ve eşcinsellerin yeri yoktur. Hepimizi evlerimize hapseden ve dünyayı tamamıyla etkisi altına alan korona virüs salgını, yüzlerce musibetler, afetler, depremler, seller insanlığa hiç mi ders olmuyor. Müslümanların dünya genelinde huzur ve mutluluk bulduğu tövbe ve istiğfar kapılarının ardına kadar açıldığı manevi bir özelliğe sahip olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve on bir ayın sultanı olan Ramazan ayında bu tür tartışmalarla ülkemizin meşgul edilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. İslamiyet'te asla yeri olmayan yasakların ve en fenasının eşcinsellik ve zina olduğunu beyan edip toplumu uyaran Diyanet İşleri Başkanımız görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Diyanet İşleri Başkanımıza saldıranları nefretle ve şiddetle kınıyor, federasyon olarak her daim Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu açık açık beyan ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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