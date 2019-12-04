Genel Başkan Er, bedensel engelliler derneğini ziyaret etti

04.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:14

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hakkari Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mesut Keskin ile bir süre görüşen Er, federasyon olarak her zaman engellerin yanından olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Keskin ise Er ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA