Genel Başkan Er, bedensel engelliler derneğini ziyaret etti
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Genel Başkan Er, bedensel engelliler derneğini ziyaret etti

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hakkari Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti.

04.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:14
Genel Başkan Er, bedensel engelliler derneğini ziyaret etti

Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hakkari Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mesut Keskin ile bir süre görüşen Er, federasyon olarak her zaman engellerin yanından olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Keskin ise Er ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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