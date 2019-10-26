26.10.2019 13:46

Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti genel merkezine geldi

"Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir edilmesi hukuk dışıdır"

"Trump'ın skandal mektubu iki ülke ilişkilerine önemli hasar ve zarar vermiştir"

"Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye hedeflerine ulaşmış, terörü sınır hattından söküp atmıştır"

Kaynak: İHA