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Nihat Çelik, Türkiye, Van, Ekonomi

Genel Başkan Çelik'ten 52 bin muhtara önemli uyarı

Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde korona virüsü salgınının yayılmaması için muhtarlara da büyük görevler düştüğünü söyledi.

19.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:21
Genel Başkan Çelik'ten 52 bin muhtara önemli uyarı

Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde korona virüsü salgınının yayılmaması için muhtarlara da büyük görevler düştüğünü söyledi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yaptığını ifade eden Çelik, muhtarların dışarıdan bölgelerine gelen misafirlerin sağlık durumları hakkında yetkililere bilgi vermesiyle salgının daha fazla yayılmaması açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen pandemi sürecinin doğru değerlendirmesiyle birlikte ülke olarak krizin fırsata dönüştürüleceğini ifade eden Nihat Çelik, sürecin en az hasarla atlatılması için yetkililer tarafından ilan edilen kurallara tüm kesimlerin harfiyen uyulmasının önemli olduğunu kaydetti. Bu süreçte gerek köylerde gerekse mahallerde görev yapan 52 bin muhtarın da büyük bir sorumluluk taşıdığının altını çizen Çelik, muhtarların görevli bulunduğu bölgedeki vatandaşları sosyal izolasyona riayet etmesi konusunda uyarmasını da talep etti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanlığını da yapan Nihat Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin de üretime devam etmelerini istedi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin bu konuda kendilerine talimat verdiğini anlatan Çelik, özellikle küçükbaş hayvan popülasyonunda Türkiye'de birinci sırada bulanan Van'a özel önem verdiklerini belirterek, "Van ilimizde korona virüsü ile yapılacak topyekun bir mücadelenin başarısı yakın zamanda Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de işaret ettiği gibi tarımsal ve hayvansal yatırımlar açısından bölgemizi bir cazibe merkezi haline getirecektir. Bölge gerek sosyal, gerekse de ekonomik yapısı, mevcut iklim avantajları ile birlikte hayvansal üretimin merkezi olacak özelliklere sahiptir. Bu avantajı doğru bir şekilde kullanabilmemiz, bölgede hayvansal yatırım cazibe merkezi kurabilmemiz ve ülkemizin ihtiyacı olan damızlığın yanı sıra hayvansal ürün üretiminin de büyük bir bölümünü sağlayabileceğimiz yatırımların hayata geçirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu konuda devletimizin desteği de tamdır. Yaşadığımız süreç gıda üretiminin ne kadar hayati önem olduğunu ortaya çıkarmıştır" dedi.

Mevcut kaynakların doğru değerlendirilmesi durumunda gıda bakımından kendine yetebilecek potansiyelin olduğunu ifade eden Çelik, "Yakın zamanda bakanlığımızın başlatacağı 'Milli Tarım Seferberliği' ile bölgemizde hayvancılık yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Böylelikle ekonomik anlamda girilen dar boğazı daha hızlı bir şekilde aşabileceğimize olan inancım tamdır" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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