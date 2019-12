Genel Başkan Ateş; 'Erkek olan kadına zarar vermez'

05.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:06

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine tepki göstererek, "Bir erkek bırakın öldürmeyi kadına zarar vermez, onu inceltmez. Toplumda bulunan gençleri eğitime yöneltmek lazım" dedi.



Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in yürekleri dağladığını ifade eden Akil Gençler Başkanı Delil Ateş, "Ne yazık ki ülkemiz de kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. Her gün yeni bir kadın cinayeti ile uyanır hale geldik. Toplamda özellikle erkeklerde ki şiddet eğilimi her geçen gün artıyor. Buda izlediğimiz diziler ve sosyal medyadan kaynaklı diye düşünüyorum. Toplumumuza baktığımız da kimsenin kimseye sabrı yok. Kardeşçe yaşamak her geçen gün zorlaşıyor. Hemen hemen her dizide bir şiddet ve kavga görüyoruz. Çocuklarımız tabi ki bu durumdan etkileniyor. Gençlerimiz onlara özeniyor. Hiçbir neden yokken, hatta onu tanımıyorken, Ceren kardeşimiz cani biri tarafından öldürüldü. İfadesinde de 'güçsüz kadınları kendime hedef seçiyordum. Ceren'i 4 kilometre takip ettim. Pişman değilim' diyor. Bu acıya kim dayanır. Bu katilin suçu idamdır" dedi.



"Gençlerin şiddete değil eğitime yönelmesi gerekir"



Gençlerin dizilerde ki şiddete özenmesi yerine eğitime yönelmesi gerektiğine dikkat çeken Ateş, sözlerinin devamında şunları söyledi:



"Biz gençlerin eğitiminden yana olduk. Her zaman ülkemiz için gençlerin başarısı için mücadele ettik. İnanıyoruz ki, gençlerin eğitime yönelmesi yaşanacak bu tür şiddetlerin, cinayetlerin önüne geçecektir. Bunun için bir an önce önlem alınması gerekir. Biz Akil Gençler Platformu olarak yaptığımız projelerle gençlere şiddetin olumsuzluğunu anlatıyoruz. Bugün herkesin içi yanıyor. 20 yaşında genç bir kardeşimizi kaybettik. Umarım bu son olur. Bir daha anne babaların gözyaşları evlatları için akmaz. İnşallah cinayeti işleyen cani ise hak ettiği cezayı kısa sürede alır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA