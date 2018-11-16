Genel Aydınlatma Tebliği'nde Değişiklik

Elektrik dağıtım şirketlerine, genel aydınlatma kapsamında yapacakları yeni tesislerde ve sayaç değişimlerinde kombi sayaç kullanma zorunluluğu getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), dağıtım şirketleri tarafından iletilen fatura bilgilerine ilişkin gerekli fiyat ve miktar kontrolünü, şirketlerin önceki dönem faturalarını, sayaç ve güç bilgilerini içeren abone bilgilerini göz önünde bulundurarak yapacak. Genel aydınlatma tesislerinin denetimi sonucunda hazırlanan raporda kesinleşen güç değerleri, ilgili abonenin fatura kontrolünde esas alınacak ve kesinleşen güç değerleri TEDAŞ tarafından belirlenip değiştirilecek.

TEDAŞ tarafından yapılan kontroller sonucunda eksik, hatalı veya usulsüz olduğu belirlenen dağıtım şirketine bildirilen faturalara ilişkin itiraz kapsamında, dağıtım şirketi gerekli incelemeyi yaparak sonucu 15 gün içerisinde kuruma yazıyla bildirecek. İncelemeler neticesinde hatalı olan faturalar iptal edilerek doğru tutarları yansıtacak şekilde yeniden düzenlenip bir sonraki ödeme dönemindeki fatura kapsamına eklenecek.

İnceleme ve denetim heyeti, dağıtım şirketleri tarafından gönderilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğini ve aydınlatma tesisinin yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığına ilişkin denetimleri yapacak.

Heyet tarafından her bir dağıtım bölgesindeki denetlenen sayaçların tüketim miktarları ölçülerek kayıt altına alınacak ve şüpheli durum arz eden veya kalibrasyon süresi dolmak üzere olan sayaçlara öncelik verilecek.

Dağıtım şirketleri genel aydınlatmaya yönelik yapılacak yeni tesislerde ve sayaç değişimlerinde kombi sayaç kullanmak zorunda olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararınca, 28 Mayıs 2016'da yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasası Tekliflerinin Yapısı ve Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da da değişiklik yapıldı.

Buna göre, gün öncesi piyasasında birbiri ile ilişkilendirilmiş blok tekliflerin avans ödemelerine esas teklif fiyatının, ilgili uzlaştırma döneminde kabul edilmiş olan söz konusu tekliflerin teklif fiyatlarının ağırlıklı ortalaması olması kararlaştırıldı.