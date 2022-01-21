Genel asayiş, eğitim ve sağlık durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
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Genel asayiş, eğitim ve sağlık durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Genel asayiş, eğitim ve sağlık durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından genel asayiş, eğitim ve sağlık durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından genel asayiş, eğitim ve sağlık durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliği toplantı salonunda Vali Çiçek, başkanlığından gerçekleştirilen toplantıya

kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı. Toplantıda genel asayiş durum, eğitim, sağlık, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. Toplantıda Vali Çiçek, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli çalışmaların eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi gerektiği talimatını verdi.

Öte yandan, toplantıya İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel'de katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Genel asayiş, eğitim ve sağlık durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Genel asayiş, eğitim ve sağlık durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gökmen Çiçek, Karahisar, Asayiş, Yerel, Haber

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