Genel amaçlı şişme çadır hizmet girdi

04.11.2019 15:40

Havza Belediyesi tarafından taziye, cenaze ve genel hizmetlerinde kullanılmak üzere almış olduğu şişme çadırı hizmete girdi.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, montajı kolay, pratik olan ve birkaç dakika içerisinde hava ile şişirilerek kurulumu gerçekleştirilebilen çadırını testinin yapıldığını belirterek, "İlçemize önemli bir noksan olan genel maksatlı taziye çadırımız bu günden itibaren hizmete girdi. Taziye ve genel maksatlı kullanılacak olan çadırımız ile halkımıza hizmet vermeye çalışacağız. Halkımıza söz vermiş olduğumu bir hizmeti daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA