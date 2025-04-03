GENEL AF ÇIKACAK MI SON DAKİKA: 3 Nisan 2025 Perşembe infaz düzenlemesi olacak mı? 10. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz düzenlemesi yer alıyor mu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürülen görüşmeler, 2025 yılı itibarıyla genel ya da kısmi af beklentilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Özellikle cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya yönelik yeni düzenleme ihtimali, kamuoyunun dikkatini bu konuya çevirdi. Peki, son gelişmelere göre genel af ve infaz düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte, 10. Yargı Paketi ve kısmi af düzenlemesi hakkında güncel bilgiler…

GENEL AF YASASI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Tunç, yaptığı açıklamada şu anda genel af ile ilgili bir çalışmalarının olmadığını net bir şekilde ifade etti. Ancak, infaz düzenlemesi kapsamında geçmişte ceza alan bazı hükümlülerin durumu için TBMM'nin değerlendirme yapabileceğine dikkat çekti. Bu da kısmi bir düzenleme beklentisini gündemde tutuyor.

GENEL AF ÇIKACAK MI SON DAKİKA

10. YARGI PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Meclis'e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi içerisinde;

Denetimli serbestlik süresinin yeniden düzenlenmesi,

Cezaevinde geçirilmesi gereken sürenin 1/5'e indirilmesi,

2 yılın altındaki suçlar için cezasızlık algısının giderilmesi,

gibi kritik başlıklar yer alıyor.

Yeni düzenleme kapsamında, örneğin 1 yıl ceza alan bir kişi sadece 2,5 ay, 6 ay ceza alan bir kişi ise yaklaşık 1 ay cezaevinde kalacak. Bu da özellikle hafif suçlar için ceza infaz sisteminde büyük değişiklik anlamına geliyor.

3 Nisan 2025 Perşembe infaz düzenlemesi olacak mı

İNFAZ DÜZENLEMESİ HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Henüz netleşmemekle birlikte, yeni infaz yasasında;

Terör suçları,

Cinsel saldırı ve istismar,

Uyuşturucu ticareti,

gibi ağır suçların kapsam dışında kalması bekleniyor. Daha çok adli nitelikli suçlar için esneklik getirilmesi öngörülüyor.