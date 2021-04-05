GENECETEREKE Valorant Turnuvası 5 Nisan'da başlıyor

Steam cüzdan kodu ve Valorant Point hediyeli GENECETEREKE Valorant Turnuvası başlıyor!

GENECETEREKE Valorant turnuvası bugün başlıyor. Ödül ve çekilişlerin bulunduğu Valorant turnuvasında heyecan başlıyor. Toplam 3000? ödül havuzu bulunan turnuvada mücadele 12 gün boyunca devam edecek.

5 Nisan - 17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Valorant turnuvası 32 takım ile yapılacak olup, başvuru sınırı olmayacaktır. Kayıtlar 26 Mart tarihinde açıldı ve 2 Nisan 23.59'da sona erdi. 3 Nisan Cumartesi günü turnuvaya katılan takımları belirlemek üzere canlı yayında kura çekimi yapıldı. Şartları karşılayan takımlar turnuvaya katılmaya hak kazandı ve aynı gün saat 19.00'da fikstürü belirlemek adına twitch.tv/genecetereke kanalında canlı yayın yapıldı.

GENECETEREKE VALORANT TURNUVASI KATILIM ŞARTLARI

Instagram @genece.tereke adresi takip edilip turnuva postu beğenilip yorum kısmına en az 1 arkadaşınızı etiketlemek

twitch.tv/genecetereke kanalı takip etmek

@genece.tereke hesabının BIO kısmında bulunan linkteki form eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Not: Takımdaki tüm oyuncuların yukarıda belirtilen şartları eksiksiz yerine getirmiş olması gerekmektedir. Aksi halde takımınız kurada seçilse bile kaydınız iptal edilir!

Turnuva Kuralları

32 takımdan oluşan turnuvada son 4 takım kalana kadar bütün maçlar BO1 üzerinden oynanacaktır.

Son dört takım aralarındaki maçları BO3 olarak oynayacaktır.

Ödüller

22.000 Valorant Point

6250 Valorant Point

3000 Valorant Point

1500 Valorant Point

Tüm karşılaşmalar twitch.tv/genecetereke kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca final günü 3 kişiye 300₺ Steam cüzdan kodu hediye edilecektir.

Kaynak: Playerbros