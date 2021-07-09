Gençoğlu: "11 Temmuz'da, sandık başına"
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Gençoğlu: "11 Temmuz'da, sandık başına"

Gençoğlu: '11 Temmuz'da, sandık başına'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

GÖÇ, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) ve Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, 11 Temmuz'da Bulgaristan'da gerçekleştirilecek seçimler için hatırlatma mesajı yayımladı.

BAL-GÖÇ, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) ve Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, 11 Temmuz'da Bulgaristan'da gerçekleştirilecek seçimler için hatırlatma mesajı yayımladı. Gençoğlu, seçimlere katılım oranının yüksek olması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

BAL-GÖÇ, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ve Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, 11 Temmuz Pazar günü Bulgaristan'da gerçekleşecek seçimler ile ilgili, "Soydaşlarımızı ve çocuklarının geleceği açısından çok önem taşıyan bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın yüksek olması hepimiz için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızı, üyelerimizi, 11 Temmuz'da sandık başında olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

350 bine yakın çifte vatandaşın olduğu Türkiye'de bulunan seçmenlerin oy kullanmalarının kolaylaştığını ve sandık sınırlamasının kaldırıldığını vurgulayan Gençoğlu, "Konfederasyonların, federasyonların ve derneklerin bu süreçte çok kıymetli çalışmalara da imza attığını görüyoruz. Bu çalışmalar, 11 Temmuz günü yapılacak seçimlerde büyük fayda sağlayacaktır. Seçimlerin komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bulgaristan'da gerçekleştirilecek seçimlerde Türkiye'den güçlü bir desteğin çıkması için tüm çifte vatandaşlara büyük görev düştüğünü kaydeden Gençoğlu, "Bu seçim, Bulgaristan Türklerinin hak ve hukuklarının güçlü bir şekilde korunabilmesi için büyük önem taşıyor. Dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir mezalim ve asimilasyon politikası ile bulundukları topraklardan kopartılarak zorunlu göçe tabi olan bu kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde hiçbir engel ve kısıtlamaya tabi olmadan demokratik bir ortamda oylarını kullanılabilmeleri için sandık başlarında tüm önlemlerin sağlanacağına dair inancımızın tam olduğunu da özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

11 Temmuz'daki seçimlerin gelecek için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Gençoğlu, "Kardeşlerimizin vereceği karar, Bulgaristan için yeni bir dönüm noktası olacaktır. Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek, bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın yüksek olacağına inancımın tam olduğunu söylemekle birlikte, konfederasyon, federasyon ve derneklerin değerli çalışma ve katkılarının çok önemli olduğunu da özellikle belirtmek isterim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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